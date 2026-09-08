Bezzecchi celebra l'amico Kimi Antonelli per l'impresa di Monza: domenica il viserbese punta a sbancare Misano

Bez era presente sia ai festeggiamenti di compleanno di Antonelli ad Aquafan, sia a Monza

Marco Bezzecchi racconta alla Gazzetta dello Sport il suo rapporto con Kimi Antonelli, leader del mondiale di F1. "Siamo così legati che qualche giorno fa sono andata a casa di un mio amico e me lo sono ritrovato lì, come se niente fosse. Lo tifo perché è italiano, ma soprattutto perché è mio amico". Così il pilota viserbese che domenica correrà a Misano, circuito di casa, con l'obiettivo di replicare il grande trionfo di Monza di Kimi. Il centauro dell'Aprilia è il favorito assieme al compagno di squadra Jorge Martin e il grande rivale Marc Marquez, uomo di punta della Ducati. "Non posso paragonarmi a Kimi, lui sta facendo cose indescrivibili ed è giovanissimo, deve continuare così perché ci sta regalando delle gioie pazzesche", evidenzia il Bez, che aggiunge: "Credo alla vittoria del titolo. Mi sto riprendendo dopo l’incidente in Germania, la spalla va decisamente meglio mentre il ginocchio mi sta facendo ancora un po’ arrabbiare. So che la ripresa da questo punto di vista sarà un po’ lunga quindi mi tocca stringere i denti e pensare solo a guidare al meglio". Entrambi i campioni sono accomunati dal tifo per Valentino Rossi: "Kimi è un super fan di Vale e con lui ha creato un grande rapporto, sono felice che a Monza abbia deciso di fare un casco in suo omaggio perché è venuto benissimo. Mi aveva fatto vedere le immagini, quando l’ha pensato con Aldo Drudi, e sapevo sarebbe venuto da paura". Ma per ora niente giro in moto per Kimi: "Un po' non vuole, ma soprattutto non può, con il suo contratto di F1. Alle fine, secondo me, un giro se lo farebbe. Ma io non cedo, prima o poi, a stagione ferma, riuscirò a farlo salire sulla moto". E vedremo mai Bez su una F1? Ora no, domani chissà: "Non ho mai provato un'auto vera da corsa in pista, solo qualche test drive. Magari in futuro capiterà". Bez, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato infine sulla festa di compleanno di Kimi ad Aquafan, a Riccione: "Ci siamo divertiti tantissimo, io con i miei infortuni non ho potuto fare tutti gli scivoli ma è stata comunque una gran giornata. È stato un modo per tutti per staccare prima di rimettersi a correre".