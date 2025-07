Bezzecchi è un leone: secondo dietro Marc Marquez nella sprint

Il viserbese cede all'ultimo alla straordinaria rimonta del campione spagnolo

Nella sprint del Sachsenring, in condizioni da bagnato, è grande spettacolo tra Marc Marquez, in una delle sue piste preferite (fece il record di 11 vittorie consecutive), e il riminese Marco Bezzecchi. Il pilota italiano sfrutta l'errore al via del campione spagnolo, che va largo e passa da primo a quinto, cullando un successo che sfuma alla fine, nell'ultimo giro: rimonta furiosa dello spagnolo, che mostra di avere un passo superiore a tutti. Terzo "El diablo" Quartararo, mentre sottotono i rivali di Marc Marquez nella corsa mondiale: il fratello Alex, dopo l'operazione alla mano, è ottavo, Pecco Bagnaia addirittura dodicesimo. Sorride quindi Marc, a +78 sul fratello secondo in classifica, ma anche Marco: il viserbese ha guidato da campione. Pomeriggio da dimenticare, oltre che per Bagnaia, anche per Morbidelli: il pilota del Vr46 è stato protagonista di una brutta caduta nel terzo giro, in curva 8, ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti alla spalla sinistra e alla clavicola.