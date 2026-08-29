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Bezzecchi epico: strappa la pole a Marc Marquez ad Aragon

Terzo il fratello di Marc, Alex, Bastianini partirà sedicesimo

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
29 agosto 2026 12:32
Bezzecchi epico: strappa la pole a Marc Marquez ad Aragon - Bezzecchi PH ANSA/EPA
Bezzecchi PH ANSA/EPA
Rimini
Sport
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In uno dei feudi preferiti di Marc Marquez, spunta Marco Bezzecchi. Nonostante un ginocchio malandato, il centauro viserbese demolisce il record della pista, scendendo sotto il muro del minuto e 45 secondi, e strappa dalle mani del ducatista la pole del gran premio di Aragon, valida sia per la sprint di oggi pomeriggio che per la gara di domani. Marc Marquez è dunque secondo davanti al fratello Alex. Quarto Raul Fernandez, che ha preceduto il leader del mondiale Jorge Martin. Pedro Acosta sesto ha fatto meglio di Di Giannantonio, settimo, e di Bagnaia, ottavo. Enea Bastianini partirà dalla sedicesima piazza.

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