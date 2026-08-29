Bezzecchi epico: strappa la pole a Marc Marquez ad Aragon

Terzo il fratello di Marc, Alex, Bastianini partirà sedicesimo

In uno dei feudi preferiti di Marc Marquez, spunta Marco Bezzecchi. Nonostante un ginocchio malandato, il centauro viserbese demolisce il record della pista, scendendo sotto il muro del minuto e 45 secondi, e strappa dalle mani del ducatista la pole del gran premio di Aragon, valida sia per la sprint di oggi pomeriggio che per la gara di domani. Marc Marquez è dunque secondo davanti al fratello Alex. Quarto Raul Fernandez, che ha preceduto il leader del mondiale Jorge Martin. Pedro Acosta sesto ha fatto meglio di Di Giannantonio, settimo, e di Bagnaia, ottavo. Enea Bastianini partirà dalla sedicesima piazza.