Bezzecchi epico: strappa la pole a Marc Marquez ad Aragon
Terzo il fratello di Marc, Alex, Bastianini partirà sedicesimo
A cura di Riccardo Giannini
29 agosto 2026 12:32
In uno dei feudi preferiti di Marc Marquez, spunta Marco Bezzecchi. Nonostante un ginocchio malandato, il centauro viserbese demolisce il record della pista, scendendo sotto il muro del minuto e 45 secondi, e strappa dalle mani del ducatista la pole del gran premio di Aragon, valida sia per la sprint di oggi pomeriggio che per la gara di domani. Marc Marquez è dunque secondo davanti al fratello Alex. Quarto Raul Fernandez, che ha preceduto il leader del mondiale Jorge Martin. Pedro Acosta sesto ha fatto meglio di Di Giannantonio, settimo, e di Bagnaia, ottavo. Enea Bastianini partirà dalla sedicesima piazza.