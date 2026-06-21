Bezzecchi fuori dal GP di Brno: respinto il ricorso dell’Aprilia, squalifica confermata

Il leader del Mondiale MotoGP escluso dopo il contatto con i commissari durante la Sprint

Respinto il ricorso dell'Aprilia, Marco Bezzecchi non correrà il gp di Brno.



È stata confermata la squalifica del pilota leader della classifica mondiale della MotoGp, colpevole di aver strattonato i commissari di pista dopo una caduta durante la gara Sprint.



"Frustrazione, delusione e rabbia, seppur siano normali nell'immediatezza di un incidente, non possono giustificare o scusare atti di aggressione fisica nei confronti del personale del circuito nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali.

Aggredire fisicamente un addetto della sicurezza è una grave violazione dei principi di condotta sportiva, che impongono a tutti i partecipanti di trattare con rispetto ufficiali di gara, commissari e volontari. Inoltre, mina il rapporto di fiducia e rispetto reciproco su cui si fonda la gestione sicura del campionato". Per questo motivo, il ricorso dell'Aprilia è stato respinto, escludendo Bezzecchi dal gp Brno.