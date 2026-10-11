Bezzecchi rinasce: grande vittoria in Indonesia, Marc Marquez solo sesto. Martin torna in vetta al mondiale

Dominio totale Aprilia: quattro moto nelle prime quattro. Acosta precede Marc Marquez

Marco Bezzecchi torna protagonista in Motogp: il centauro viserbese conquista una magistrale vittoria in Indonesia. Velocissimo, il Bez a 9 giri dal termine piazza il sorpasso decisivo su Raul Fernandez, poi dà lo strappo. Il domino di Bezzecchi è evidente: Raul Fernandez arriva secondo, a oltre 4 secondi dal primo gradino del podio. Jorge Martin torna calcolatore: si piazza terzo e va a +2 nella classifica mondiale su Marc Marquez. Che mai era stato a punti in Indonesia: il sesto posto finale è un brodino, anche Acosta fa meglio del centauro Ducati, quinto dopo aver perso il duello con Ogura, quarto. Aprilia mette quindi quattro moto nei primi quattro posti. Marc Marquez precede al traguardo il fratello Alex e Di Giannantonio, per una Ducati in grande difficoltà con gli pneumatici. Bagnaia cade, Bastianini su Ktm chiude decimo. Bezzecchi nel mondiale rosicchia punti ai primi due: è a -44 da Marc Marquez e a -46 da Martin.