Motogp Bezzecchi rovina la festa a Marc Marquez: pole a Valencia

Il pilota dieci volte campione del mondo partirà secondo

Nel weekend d'addio di Marc Marquez alla motogp, è ancora Bezzecchi il protagonista: super pole a Valencia (1:27:844) con più di 4 decimi rifilati al pilota spagnolo, laureatosi campione del mondo per la decima volta una settimana fa. Terza piazza per Raul Fernandez, davanti da Alex Marquez e Jorge Martin, che si gioca con Bezzecchi il secondo posto in classifica. La Ducati piazza anche Di Giannantonio al sesto posto, davanti alle due Ktm di Enea Bastianini e Po Esparagaro. Fermin Aldeguer e Pedro Acosta, il pilota che forse sostituirà Marquez in Ducati e il nuovo alfiere della moto di Borgo Panigale, partiranno dalla nona e decima posizione. Solamente undicesimo Ogura.

