Bezzecchi "sbanca" il Mugello: "Un sogno da quando ero bambino"

Al Bez anche i complimenti di Kimi Antonelli

L'Italia dei motori continua a brillare. In Formula 1 Kimi Antonelli, bolognese di origine e sammarinese d'adozione, leader della classifica mondiale, in Motogp il viserbese Marco Bezzecchi, oggi dominatore al Mugello davanti al compagno di squadra Martin e a Bagnaia. A fine gara Kimi, spettatore d'eccezione, applaude Bez: "Fai paura, fai paura", le parole del pilota Mercedes. Il vincitore del Mugello ha raccontato così il suo trionfo: "Vincere qui è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino. Raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici", le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Ancora il Bez: "Quando Bagnaia mi ha passato non volevo stressare gomme, freni e tutta la moto, ho un po' gestito. Poi ho visto che Pecco faticava e mi sono detto che quello era il momento di passare e provare ad andare via perché Martin si stava avvicinando. Con l'aria più fresca la moto si è ripresa, non volevo però rischiare, perché sapevo cosa significava, la gente che era in piedi per me. Bellissimo. Sono orgoglioso del mio lavoro, ma senza il team, il lavoro di tutta la gente Aprilia a Noale, senza la mia famiglia, sarebbe tutto impossibile, quindi ringrazio soprattutto loro". Bezzecchi, con 4 vittorie e 6 podi, è primo in classifica con 173 punti, a + 17 su Jorge Martin.