Bezzecchi scivola a Misano ed è fuori: ma il mondiale non è finito. Vince Marc Marquez

Il campione uscente del mondiale aggancia Martin (quinto) in vetta, ottavo Bastianini

Marco Bezzecchi issa bandiera bianca a Misano, scivolando in avvio nel gp di San Marino e della Riviera di Rimini: ma il mondiale non finisce qui per il pilota viserbese, che forse ha pagato le pressioni della vigilia, ma che ha ancora i mezzi per conquistare l'alloro finale, ricordando anche l'ottima seconda parte della passata stagione.

Marc Marquez, dominatore della Sprint, temeva la gara lunga per una questione di gomme: ieri si è giocato il jolly della media al posteriore, con Bezzecchi su soft, oggi invece tutti hanno scelto la media. Il campione del mondo a tratti ha sofferto, ma è riuscito a domare Jorge Martin, poi calato e finito quinto, e il fratello Alex, secondo. Marc aggancia Martin in vetta, ma arriveranno anche circuiti non favorevoli.

La gara di Misano registra un altro protagonista oltre ai fratelli Marquez: un ottimo Pedro Acosta, che conquista il podio davanti ad Aldeguer, mentre Raul Fernandez è sesto. Primo degli italiani Digiannantonio settimo, davanti a Enea Bastianini e Luca Marini. Da dimenticare la gara di Bagnaia, caduto anch'egli nei primi giri.