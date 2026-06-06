Bezzecchi terzo in Ungheria nella Sprint, vince Marc Marquez

Secondo Acosta, Bastianini è ottavo

Marco Bezzecchi limita i danni nella sprint al Balaton Park in Ungheria, con un prezioso terzo posto. Il suo rivale nella corsa al titolo, Jorge Martin, chiude infatti sesto. Sono dunque 20 i punti di distacco in classifica tra il Bez, leader della classifica mondiale, e lo spagnolo, suo compagno di squadra in Aprilia. A vincere è Marc Marquez, su un circuito favorevole alle sue caratteristiche di guida: il pilota della Ducati ha resistito agli assalti di Acosta in avvio, per poi dominare. Acosta chiude dunque secondo, mentre quarto è Raul Fernandez, davanti ad Aldeguer, che con un "lungo", mentre duellava con Bezzecchi, ha perso la possibilità di salire sul podio. Buon ottavo posto per Enea Bastianini, davanti a Pecco Bagnaia.