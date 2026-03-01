Bezzecchi trionfa in Thailandia, Marc Marquez si ritira dopo foratura

Gara dalle mille emozioni dominata da Aprilia, male Ducati

Marco Bezzecchi riscatta la "scivolata" della Sprint e vince il gp di Thailandia, dominando fin dalla partenza. Non c'è rivale che possa resistere al Bez, in stato di grazia, supportato da una grande Aprilia, che porta quattro moto nelle prime cinque posizioni. Il grande rivale di Bez, il nove volte campione del mondo Marc Marquez, si ritira a seguito di una foratura. Gara particolare, quella di Marc: parte secondo, a un certo punto sembra in grande difficoltà e scivola al quinto posto, infine risale: il podio sarebbe stato certo, ma la foratura lo mette fuori gioco. Secondo è Pedro Acosta su Ktm, che lottava con Marquez per la posizione: il futuro ducatista esce dalla Thailandia con un primo posto nella sprint e il secondo posto dietro Bezzecchi. Terzo è Raul Fernandez su Aprilia, che non aveva il passo per precedere Acosta e Marc Marquez, davanti a Jorge Martin. Per Ducati giornata nera: c'è Di Giannantonio sesto, poi Morbidelli nono e Bagnaia decimo. Tre soli piloti nei primi dieci, anche per la caduta di Alex Marquez.