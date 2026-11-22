Motogp Bezzecchi vince anche in Portogallo, Marc Marquez fatica ma è campione del mondo

Al Portimao dominio Aprilia, Marc chiude ottavo gestendo e festeggia il decimo titolo

Marco Bezzecchi si conferma in stato di grazia e vince con grande caparbietà il gp di Portimao, precedendo un determinatissimo Jorge Martin. Marc Marquez gestisce, fatica, ma è campione del mondo grazie all'ottava piazza. A fine gara bellissimo abbraccio tra Marc e Martin, che ha provato fino all'ultimo a tenere vivo il mondiale. Festeggiamenti di rito, con pettorina rossa e oro, casco oro consegnato da Giacomo Agostini. In gara il centauro della Ducati è partito benissimo, superando Bezzecchi, ma poi ha iniziato a gestire, perdendo diverse posizioni. Nella parte finale della gara Marc, dietro a Binder, ha dovuto controllare Marini, decimo. La scivolata di Moreira ha tolto ogni impaccio. Sul podio con le due Aprilia ufficiali finisce la Trackhouse di Raul Fernandez. Per Bezzecchi è la seconda vittoria di fila sul circuito portoghese: nessuno ci era riuscito.