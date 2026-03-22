Bezzecchi vola: seconda vittoria su due, dominio Aprilia. Di Giannantonio beffa Marquez: è podio

Secondo Jorge Martin per la doppietta Aprilia

Marco Bezzecchi vola anche in Brasile e conquista la seconda vittoria su due in Motogp. È un trionfo per il centauro riminese, che domina dal primo giro, ma anche per l'Aprilia, che si conferma al momento la moto n.1: Jorge Martin arriva infatti secondo per una splendida doppietta della casa di Noale. Fabio Di Giannantonio è l'altro eroe di giornata: il ducatista di Vr46 riesce a conquistare il podio, beffando Marc Marquez. Lo spagnolo era riuscito a superarlo, ma poi va largo e apre la porta al controsorpasso di Di Giannantonio. Per la Ducati ufficiale è una giornata storta: Bagnaia, nelle retrovie, scivola e si ritira. A confermare invece l'ottima giornata Aprilia, il quinto posto di Ogura, davanti ad Alex Marquez.