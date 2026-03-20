Biblioteca Gambalunga, nuovo direttore cercasi: la nomina avverrà entro fine aprile

Sono sette i candidati ammessi alla selezione

Sono sette i candidati e candidate ammessi alla selezione per ricoprire l’incarico di direttore della Biblioteca Civica Gambalunga.

Il ruolo, con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine del mandato del Sindaco in carica, comprende il coordinamento delle attività di tutela, conservazione, catalogazione e incremento del patrimonio librario, oltre alla progettazione, programmazione e implementazione di servizi bibliotecari e di progetti culturali mirati all’ampliamento dell’utenza, alla promozione della lettura, alla crescita delle opportunità di informazione e conoscenza. Tra le altre funzioni quella di promuovere convenzioni con soggetti e reti che operano nel campo delle biblioteche e della pubblica lettura e collaborazioni con soggetti pubblici e privati operanti in ambito culturale; ricercare finanziamenti pubblici e privati da destinare al sostegno delle attività della Biblioteca; promuovere progetti di innovazione tecnologica dei servizi rivolti sia alla gestione sia all’utenza, con particolare riferimento alla digitalizzazione del patrimonio librario e documentale.

I curricula dei sette candidati e candidate saranno esaminate da un’apposita commissione di prossima nomina. Sulla base della valutazione effettuata in merito all’esperienza professionale, saranno selezionati i candidati che accederanno prima al colloquio tecnico con la commissione, poi al colloquio finale con il Sindaco, a cui spetta l’individuazione della nuova figura dirigenziale. Tutto il percorso si completerà entro il mese di aprile.

La nuova figura individuata andrà a sostituire l’attuale direttrice della Biblioteca Gambalunga Nadia Bizzocchi, giunta al termine del suo percorso professionale.