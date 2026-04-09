Bidoni stracolmi di rifiuti non svuotati: Riccione attacca Hera e manda diffida formale

L'amministrazione comunale riccionese: "Grave e perdurante peggioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani"

Il Comune di Riccione scende in campo contro Hera, lamentando un "grave e perdurante peggioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani". L'amministrazione comunale ha effettuato una contestazione formale attraverso una nota ufficiale indirizzata all'agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, chiedendo l’attivazione immediata delle procedure di controllo previste dagli articoli 57 e 74 del disciplinare tecnico.

"La decisione - spiega l'amministrazione comunale - è maturata a seguito delle innumerevoli e costanti segnalazioni pervenute negli ultimi mesi da parte dei cittadini e degli operatori, che lamentano un funzionamento del servizio ampiamente al di sotto degli standard contrattuali previsti. Il disservizio riguarda in particolare il sistematico mancato svuotamento dei contenitori, un problema che interessa indistintamente ogni tipologia di rifiuto. In diverse zone del territorio comunale, queste inadempienze si protraggono per settimane o addirittura mesi, determinando una situazione di degrado e pesanti disagi per l'intera comunità".

L'amministrazione riferisce di aver riportato sempre ogni criticità al gestore al fine di "risolvere le problematiche in modo collaborativo", ma non sono stati ottenuti miglioramenti.

Da qui la scelta di fare ricorso "agli strumenti normativi del disciplinare tecnico per accertare le responsabilità e garantire il ripristino di un servizio dignitoso e conforme agli accordi contrattuali".

“Siamo di fronte a una situazione che è diventata ormai intollerabile e non siamo più disposti ad attendere", scendono nei dettagli la sindaca Angelini e l'assessore Andruccioli. "I cittadini di Riccione segnalano quotidianamente disservizi gravi, con bidoni che restano pieni per tempi lunghissimi, ignorando completamente gli standard di qualità che il gestore sarebbe tenuto a garantire. Abbiamo riportato ogni mancanza a Hera senza ottenere risultati concreti e per questo abbiamo chiesto ad Atersir di intervenire con poteri di controllo e ispezione. È una questione di rispetto verso i residenti e di tutela del decoro della nostra città: pretendiamo che si superi celermente questa fase di inefficienza e che il servizio torni ad essere regolare in ogni quartiere”, chiosano sindaca e assessore.