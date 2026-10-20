Biglietti per i tifosi del Rimini a 20 euro: la gara con l'Imolese "si scalda" già alla vigilia

La società biancorossa ha scritto alla Lega Nazionale Dilettanti: "Atteggiamento ingiustificato e oltraggioso verso i tifosi"

Domenica (25 ottobre) si disputa il big match del girone B di Eccellenza tra Imolese e Rimini, ma la sfida si scalda già con qualche giorno di anticipo. A Rimini c'è infatti sorpresa per la decisione della società ospitante di mettere in vendita i biglietti per il settore ospiti a 20 euro, più diritti di prevendita. Un prezzo, ha evidenziato il Rimini in una nota inviata alla Lega Nazionale Dilettanti, "triplicato rispetto ai 7 euro della gara precedente". La società di Piazzale del Popolo parla di aumento non giustificato né dal contesto né da motivazioni concrete. "Si rischia concretamente - evidenzia il Rimini - che i tifosi riminesi scelgano di andare a Imola senza biglietto, rinunciando al settore ospiti pur di non piegarsi a una speculazione. Non sarebbe la prima volta".

C'è già un precedente, per la gara con il Santarcangelo: i tifosi si presentarono all'esterno dello stadio, poi con una mediazione i botteghini vennero riaperti e i biglietti venduti a 10 euro. Il Rimini si augura che "simile copione non si ripeta a Imola" e che si possa arrivare in settimana a un prezzo di compromesso. "Un prezzo imposto senza criterio crea un danno economico ai tifosi. Inoltre questa gestione evidentemente speculativa può generare problemi di ordine pubblico, di difficile gestione per le autorità locali competenti. In qualsiasi esercizio pubblico il prezzo si dichiara prima e vale per tutti, sempre. Si tratta di un atteggiamento che definiamo, senza giri di parole, ingiustificato e oltraggioso nei confronti di chi vuole semplicemente sostenere la propria squadra"; argomenta la società del presidente Lombardi, che ha deciso di far intervenire la Lnd "per tutelare il diritto dei tifosi a seguire la squadra a un prezzo equo, non arbitrario. Il popolo biancorosso non può subire un trattamento simile in occasione di ogni trasferta".



