Biker cade nel Parco delle Foreste Casentinesi: interviene un altro ciclista, tecnico del soccorso alpino

L’incidente è avvenuto nei pressi del Monte Lama, nel comune di Bagno di Romagna

Ieri mattina (sabato 5 giugno) una biker 50enne di Forlimpopoli è caduta rovinosamente lungo il sentiero Forconali, nei pressi del Monte Lama, nel territorio comunale di Bagno di Romagna, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

La donna, che stava percorrendo il tracciato in sella alla sua mountain bike, ha perso il controllo del mezzo ed è finita a terra, riportando un trauma facciale. Fortunatamente, in transito sulla stessa tratta si trovava un altro biker, che si è rivelato essere un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna (Saer) e che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Le squadre del Saer, coordinate dalla stazione Monte Falco, si sono subito mobilitate, raggiungendo la zona con mezzi fuoristrada e trasportando con loro anche l’infermiere dell’ambulanza di San Piero in Bagno. Dopo i primi accertamenti sul posto, la biker è stata presa in carico dall’ambulanza e trasportata all’ospedale di San Piero in Bagno per ulteriori controlli. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione.