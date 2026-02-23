Bilancio 2025 positivo per Avis San Giovanni in Marignano: crescono donatori e donazioni

Avis è presente nelle iniziative marignanesi, come a Scuolinfesta, alla Festa dello Sport ed al Capodanno del Vino

Sabato mattina, in occasione dell'Assemblea annuale di Avis è stata presentata una relazione delle attività della sezione di San Giovanni in Marignano per il 2025, che ha registrato un bilancio finale significativo. Infatti, San Giovanni in Marignano, in controtendenza, si è distinta per risultato positivi. I donatori attivi sono 229 (con ben 40 nuovi ingressi o rientri) e le donazioni totali sono 338 (record rispetto agli ultimi 10 anni).

Nel 2025 si è inoltre verificato un boom delle donazioni di plasma, che sono passate da 63 a 91, un risultato straordinario. L’aumento della raccolta di plasma è importantissimo, in quanto risulta essere elemento fondamentale per la produzione di farmaci salvavita, ma generalmente viene acquistato da paesi esteri in quanto non disponibile nella quantità adeguata sul territorio nazionale.

Avis è presente nelle iniziative marignanesi, come a Scuolinfesta, alla Festa dello Sport ed al Capodanno del Vino, cogliendo l’occasione per promuoversi e raccogliere potenziali donatori. Inoltre in occasione della Festa del Donatore sono stati premiati gli studenti meritevoli.

Per il 2026 l’obiettivo è fare crescere ancora la realtà comunale, partecipando agli eventi, promuovendo incontri formativi con i medici nelle scuole e le borse di studio per gli studenti meritevoli, così da sensibilizzare le persone e promuovere la cultura del dono.

L’Amministrazione, presente all’Assemblea nella persona della Sindaca Bertuccioli, ha portato i suoi saluti valorizzando l’esperienza e l'impegno di Avis come valore sanitario, ma anche sociale.