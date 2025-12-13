Bilancio Acer 2026 approvato: 2.454 gli immobili gestiti

Gli immobili ad uso abitativo sono complessivamente 2.400 mentre quelli ad uso non abitativo sono 54

La Conferenza degli Enti della Provincia di Rimini, riunitasi ieri, in data 10/12/2025, e presieduta dalla Presidente Franca Foronchi, ha approvato all’unanimità, il bilancio di previsione 2026 di Acer Rimini, alla presenza del C.d.A. dell’Azienda. Il bilancio preventivo è stato redatto sul presupposto della continuità nella gestione per i Comuni della Provincia attraverso un rapporto di tipo concessorio: nel 2026 saranno infatti in vigore per tutti i Comuni della provincia (escluso Riccione) le concessioni di gestione già sottoscritte.

Il Presidente di Acer Rimini, Tonino Bernabè, nella sua relazione ha messo in evidenza i dati più importanti dell’attività dell’azienda.

Nel corso del 2026 gli immobili gestiti saranno in tutto 2.454, numero sostanzialmente invariato rispetto al 2025. Gli immobili ad uso abitativo sono complessivamente 2.400 mentre quelli ad uso non abitativo sono 54. Non sussistono occupazioni abusive. Il numero degli alloggi sfitti alla data di predisposizione del bilancio di previsione è di 171 unità di cui 105 nel comune di Rimini. I restanti alloggi sfitti sono disseminati nei comuni della Provincia ed in taluni casi non vengono assegnati per mancanza di graduatorie.

I canoni di locazione degli alloggi per il 2026 continueranno a essere calcolati secondo i parametri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna. Il canone medio ERP previsto per il 2026 di Euro 188,23.

Le azioni di contrasto della morosità sono una priorità fondamentale dell’Azienda, che mantiene sempre un elevato livello di attenzione sul fenomeno al fine di limitare le problematiche relative alla riduzione delle risorse da utilizzare per il mantenimento qualitativo dell'edilizia residenziale pubblica e contrastare i possibili comportamenti emulativi. Per il 2026 si stima un consolidamento delle morosità sulla percentuale media pari al 13,50 % a livello provinciale. Una situazione gestibile, ma sulla quale ACER Rimini intende lavorare con costanza ed attenzione, in modo tale da non compromettere l’equilibrio di bilancio e la possibilità di effettuare le necessarie manutenzioni degli immobili.

La previsione di bilancio del 2026 registra un risultato netto previsionale positivo pari ad euro 54.469, che sarà utilizzato per far fronte ad eventuali imprevisti.

I margini positivi della gestione caratteristica saranno annualmente accantonati da ACER Rimini nel fondo da destinare alle manutenzioni dei Comuni con minore disponibilità finanziaria nel monte-canoni; tale azione si propone di mantenere adeguati livelli manutentivi anche nei territori dove per svariate ragioni non è possibile intervenire con le disponibilità generate dai canoni .

“Nell’esercizio 2026 – conclude il Presidente di ACER Rimini Tonino Bernabè - continuerà il ricorso ai fondi regionali (tra cui il bando regionale per l’incremento ed efficientamento degli immobili di ERP ed ERS), nazionali ed europei, che forniscano risorse per manutentare, efficientare e riqualificare il patrimonio esistente, nonché a dar vita, lo auspichiamo, a nuove costruzioni. Nella medesima ottica, il piano triennale dei lavori ha previsto interventi qualificanti sugli immobili della maggior parte della provincia, mantenendo standard rivolti a criteri di economicità e di massimo contenimento delle spese generali e di funzionamento”.