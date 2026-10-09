Bimbo di 10 anni di Rimini vola in Usa per curarsi: "Per la sanità regionale è una sconfitta"

Le riflessioni del consigliere regionale Nicola Marcello

Francesco è un bambino di 10 anni che convive con la sindrome Pans-Pandas, una condizione caratterizzata dalla comparsa improvvisa di sintomi neuropsichiatrici, come disturbi ossessivo-compulsivi, ansia e cambiamenti del comportamento. Come riferisce il consigliere regionale Nicola Marcello, è imminente il suo viaggio negli Usa per le cure. Marcello comunica questa notizia per rilanciare una sua battaglia politica in assemblea: “Già in primavera, con un’interrogazione, avevo denunciato i ritardi nella presa in carico e l’assenza dell’immunologo clinico nei Centri regionali istituiti nel 2024. I numeri che la Giunta ha dovuto rendere pubblici erano eloquenti: pochissimi pazienti valutati, nessuna diagnosi confermata, nessuna terapia erogata. Che un bambino di 10 anni debba attraversare l’Oceano per curarsi è una sconfitta per una Regione che si definisce modello di eccellenza". Marcello chiede alla giunta "un Pdta regionale, team completi e l’accesso immediato alle terapie prescritte dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale". "Sono vicino a Francesco e alla sua famiglia, e sono certo che il suo appello anche ad Enti fuori Regione troverà ascolto, come sempre è accaduto per altri bambini Pans-Pandas Qui in Regione non smetterò portare avanti istanze per le malattie rare, affinché nessuna famiglia sarà più costretta a partire per curare il proprio figlio", chiosa il consigliere di centrodestra.



