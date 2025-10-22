Bimbo di 11 anni morto nell'incendio del camper, Procura chiede processo per il padre

Chiesto il rinvio a giudizio del 54enne che nell'incidente riportò ustioni

La Procura di Tempio ha chiesto il rinvio a giudizio del padre di Samuel Imbuzan, l'undicenne che perse la vita il 31 agosto 2023 in un incendio divampato nel camper di famiglia, sulla spiaggia di Bados in Sardegna. Lo riferisce la stampa locale. L'uomo, un 54enne nato in Romania, ma residente a Rimini, è accusato di omicidio colposo e incendio boschivo. Il figlio, che stava riposando all'interno del camper, aveva perso la vita nel tragico incidente, mentre i genitori invece avevano riportato ustioni, compreso il padre, che cercò disperatamente di salvare la vita al figlio. Altri due mezzi erano stati danneggiati dalle fiamme: una roulotte e un carrello rimorchio per le imbarcazioni.

Secondo la Procura, il 54enne aveva acceso il fuoco del piano cottura, nonostante le condizioni della giornata, particolarmente ventosa, imponessero il divieto di accensione di fuochi; e inoltre non era stato controllato adeguatamente il funzionamento dello stesso piano cottura. La fiamma che aveva provocato l'incendio era partita da un tubo staccatosi dalla bombola a gas.