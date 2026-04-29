Bimbo nasce in auto in mezzo al traffico, ai Padulli: la mamma assistita da un'infermiera di passaggio

La lieta vicenda è avvenuta questa mattina (mercoledì 29 aprile)

Una donna di origine africana ha partorito in auto, nel quartiere Padulli, prima che il marito potesse portarla all'ospedale Infermi. È quanto avvenuto questa mattina (mercoledì 29 aprile). La vicenda ha avuto avvio alle 6.30: la mamma del neonato, una 30enne residente a Corpolò, si è accorta della rottura delle acque ed è salita in auto con il marito. Una volta ai Padulli, l'uomo ha dovuto fermare la marcia: il parto era infatti imminente. Ad aiutare la famiglia è intervenuta un'infermiera di passaggio, che dopo aver allertato il 118, ha assistito la madre. L'arrivo successivo dell'ambulanza e dell'auto medica ha permesso di ultimare le operazioni, in particolare il taglio del cordone ombelicale, prima del ricovero, nel reparto di ostetricia, di madre e figlio appena nato. Entrambi sono in buona salute.