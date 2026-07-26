Blackout internet in Alta Valmarecchia: guasto serio, ma la riparazione procede spedita

I tecnici sono già all'opera dalla notte di sabato su domenica (25-26 luglio)

Alle 17 circa di ieri (25 luglio) si è verificato il blackout della rete internet di Telecom in Alta Valmarecchia, da Ponte Messa a Pietracuta, con relativi disagi per la cittadinanza e soprattutto per i commercianti, alle prese con i pos in tilt. Il guasto è di seria entità, come anticipato ieri da altarimini.it, ed è stato prontamente localizzato ieri pomeriggio dai tecnici Telecom: non è a Campiano, come da rumors iniziali, ma tra Pietracuta e Villa Verucchio, in zona Torello. Le riparazioni sono affidate a un'azienda esterna, specializzata nella realizzazione e della manutenzione di grandi reti di telecomunicazione, i cui tecnici hanno iniziato a lavorare già nelle ore notturne. L'intervento dovrebbe concludersi entro lunedì sera, ma non è escluso che i tempi possano accorciarsi.