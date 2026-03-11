Blitz nell'hotel di Bellaria: tanti ospiti "irregolari", uno arrestato per droga

Il sindaco Giorgetti: "Un’azione che dà continuità a un presidio del territorio costante dagli importanti risvolti anche in chiave preventiva"

Importante, per impegno messo in campo, impatto, significato ed esito dell’attività, l’operazione condotta oggi (mercoledì 11 marzo) presso un hotel di Bellaria Igea Marina. Un’operazione congiunta avviata durante la notte, che ha visto in azione Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e Azienda Usl. Attività nel contesto dei controlli costanti eseguiti sul territorio, per prevenire, accertare e reprimere situazioni di irregolarità a vari livelli, con particolare interesse per le strutture ricettive: operazione accelerata e resa ancor più necessaria dagli episodi di microcriminalità avvenuti di recente nelle immediate vicinanze dell’albergo. Dal controllo è emerso un elevato numero di persone irregolari alloggiate, una delle quali è stata arrestata perché in possesso di sostanze stupefacenti.

Così il Sindaco Filippo Giorgetti: “Un grande ringraziamento a tutte le forze dell’ordine impegnate in questa rilevante operazione, fortemente voluta e auspicata dall’Amministrazione Comunale, sottolineando come non si tratti di un intervento estemporaneo ma di un’azione che dà continuità a un presidio del territorio costante dagli importanti risvolti anche in chiave preventiva. Un nuovo esempio di quella fruttuosa collaborazione costruita tra istituzioni e forze dell’ordine, a partire dall’Arma dei Carabinieri per tramite del Luogotenente Migliore, a cui rinnovo un sentito e particolare ringraziamento. A breve, sentiti gli altri enti coinvolti in questa importante operazione, valuteremo ed emaneremo gli opportuni provvedimenti e prescrizioni nei confronti della gestione della struttura.”