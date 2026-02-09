Bloccato all’uscita del negozio: arrestato 24enne per furto aggravato a Cerasolo

Il giovane aveva nascosto 130 euro di vestiti all'interno di uno zaino

I Carabinieri di Coriano hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne brasiliano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in un’attività commerciale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era entrato in un noto negozio di Cerasolo e, dopo essersi impossessato di capi di abbigliamento nascosti nello zaino, ha tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio. L’attivazione dell’allarme ha subito allertato la vigilanza interna, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno bloccato il giovane, trovandolo in possesso della merce rubata, del valore di circa 130 euro, e di un paio di tronchesi, presumibilmente utilizzate per manomettere i sistemi di sicurezza. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Il 24enne è stato arrestato per furto aggravato e denunciato anche per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Riccione in attesa del rito direttissimo previsto questa mattina presso il Tribunale di Rimini.