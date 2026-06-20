Bollette, con i conguagli arrivano i rincari anche per le bollette dell'acqua

Federconsumatori: "Nuovi piani tariffari approvati da Atersir". Hera: "Piani sono del 2025 e già applicati da tempo. Attenzione ai conguagli dopo bollette con consumi stimati"

Da un lato le bollette di gas e luce, in aumento per effetto della crisi internazionale e del rialzo del prezzo del gas sui mercati all’ingrosso. Dall’altro le bollette dell’acqua, che negli ultimi mesi, secondo segnalazioni dei lettori di altarimini.it, avrebbero registrato aumenti.

Segnalazioni giunte anche alla Federconsumatori di Rimini, che individua la ragione degli aumenti. Non per carenza della materia prima, il nostro territorio non è in situazione di criticità dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico: "​Molti utenti hanno visto impennarsi le bollette a causa dell'applicazione di tariffe retroattive", spiega Graziano Urbinati di Federconsumatori Rimini. Ma a cosa è dovuto questo ricalcolo? "L'agenzia regionale Atersir ha approvato i nuovi piani tariffari, in conformità con le direttive dell'autorità nazionale Arera, applicandoli a ritroso. Di conseguenza, i gestori locali come Hera hanno dovuto inserire nelle bollette le differenze tra quanto già pagato con le vecchie tariffe e i nuovi importi aggiornati", aggiunge Urbinati.

Da Hera si precisa invece che le tariffe unitarie del 2026 debbano ancora essere deliberate da Atersir e di conseguenza non possono essere state applicata da Hera, mentre quelle del 2025 sono applicate già da tempo. L'invito, a chi ha ricevuto bollette più alte, di analizzare i singoli casi chiamando il numero verde 800.999.500. Una bolletta "anomala" potrebbe spiegarsi semplicemente con la mancata autolettura: in questo caso Hera fattura consumi stimati, poi dopo aver eseguito lettura del contatore con i propri tecnici, procede al conguaglio.