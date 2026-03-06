Bollette: quelle della luce nel Riminese "più leggere", per il gas invece conto "salato"

Rimini è la seconda provincia emiliano-romagnola dove, nel 2025, si è speso in media di meno per la luce

Secondo un'analisi del portale Facile.it, in provincia di Rimini nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 737 euro per la bolletta della luce e 1.547 euro per quella del gas. Rimini è la seconda provincia emiliano-romagnola dove, nel 2025, si è speso in media di meno per la luce.

Guardando ai consumi a livello provinciale emerge che, per l’energia elettrica, si è speso in media di più a Ferrara (793 euro), Modena (783 euro) e Reggio Emilia (763 euro); le bollette più leggere a Bologna (696 euro), Rimini e Forlì-Cesena (entrambe 737 euro).

Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Parma (1.726 euro), Ferrara (1.655 euro) e Ravenna (1.649 euro); di contro, le aree dove si è speso di meno sono quelle di Bologna (1.330 euro), Piacenza (1.442 euro) e Forlì-Cesena (1.477 euro).