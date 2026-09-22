Bollo auto: in Emilia-Romagna il risparmio potenziale arriva fino a 244 milioni di euro

Di contro, il pieno di diesel costa oggi il 42% in più rispetto a un anno fa, con nuovi rincari attesi dal 6 ottobre 2026 per il taglio delle accise

Partendo dai dati ufficiali diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'esenzione dal bollo per le auto sotto gli 80 kW e per i motocicli potrebbe far risparmiare ai guidatori emiliano-romagnoli fino a 244 milioni di euro. Il calcolo si basa sul valore medio del bollo rilevato da Facile.it e Pratiche Auto Online – pari a 158 euro per le auto e 54 euro per i motocicli – incrociato con il numero di proprietari di veicoli entro gli 80 kW censiti dal MIT in regione: 1.843.796 persone. Va precisato che la stima potrebbe risultare superiore al dato reale, poiché la platea individuata dal MIT si basa sui numeri del PRA (banca dati ACI), che include anche veicoli già esenti dal bollo (ad esempio gli storici), auto aziendali e mezzi non più in circolazione o per cui i proprietari non versano la tassa di proprietà. Il risparmio effettivo per la regione potrebbe quindi essere inferiore a quello stimato.

Il rovescio della medaglia: il diesel continua a correre

Se da un lato si apre uno scenario di risparmio, dall'altro il costo del carburante continua a salire, in particolare quello del diesel. Oggi un pieno da 50 litri in modalità self costa 117 euro, il 42% in più rispetto a dodici mesi fa. Su base annua, considerando una percorrenza di 10.000 km, il maggior esborso supera i 380 euro. Nelle prossime settimane il divario potrebbe ampliarsi ulteriormente, dato che lo sconto sulle accise è destinato a ridursi progressivamente. Se dal 6 ottobre lo sconto dovesse azzerarsi del tutto, un pieno da 50 litri di diesel salirebbe a 123 euro, al netto di eventuali ulteriori aumenti delle materie prime.

Prezzo diesel: confronto anno su anno

Data rilevazione (self, rete stradale) € al litro Pieno da 50 litri Spesa annua (10.000 km) 21 settembre 2026 2,335 117 € 1.284 € 21 settembre 2025 1,642 82 € 903 €

Le stime per le prossime settimane

Periodo € al litro Pieno da 50 litri Spesa annua (10.000 km) 26 settembre – 5 ottobre (sconto accise ridotto a 6,1 centesimi) 2,396 120 € 1.318 € Dal 6 ottobre (senza sconto accise) 2,457 123 € 1.351 €

Fonte: stime Facile.it su dati Mimit