"Bologna città sporca e puzza: Rimini pulita e ordinata", video travelblogger polacca diventa virale

Karosolotravel, travelblogger polacca, elogia Rimini e la Repubblica di San Marino sui social

Come follower non ha un bacino particolarmente ampio, ma un suo video è diventato virale: la travel blogger polacca Karosolotravel ha visitato Bologna e Rimini, durante una vacanza, e sul soggiorno nelle due città ha avuto due visioni completamente opposte.

Bologna è stata completamente "stroncata" nel giudizio dalla travel blogger, che ha poi sintetizzato il suo pensiero anche in un post testuale su Instagram: "Bologna è purtroppo molto sporca, trascurata e puzza di urina ovunque, e vi ricordo che ho visitato solo il centro città", ha scritto, per poi aggiungere: "Bologna era orribile; anni di abbandono erano evidenti, le strade e le facciate non venivano pulite da secoli e i monumenti sono belli solo in foto. Tutto questo mi ha fatto venire il mal di stomaco, la nausea, ho mangiato a malapena qualcosa ed ero devastata perché doveva essere un viaggio fantastico".

Nel video e poi nel post, Karo scrive invece parole al miele per Rimini, pubblicando diverse foto dalla nostra città: "Rimini era completamente diversa: pulita, ben tenuta, non c'era odore da nessuna parte e la gente era molto amichevole e gentile. Questa è l'Italia che conosco".

Nella sua vacanza italiana, ha visitato San Marino e anche la Repubblica del Titano ha avuto una "recensione" lusinghiera: "Le dimensioni modeste di San Marino non devono tuttavia ingannare: il Paese attrae con il suo fascino straordinario, radicato nei suoi vicoli, nelle sue chiese storiche e nella sua atmosfera unica".