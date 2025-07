Borgo Marina e la stazione tra i punti più monitorati dalla Polizia Locale di Rimini

Sicurezza urbana: i numeri dei controlli della Polizia Locale di Rimini nei primi 5 mesi dell’anno

Più di 2.300 persone controllate, 17 arresti, oltre 200 interventi di polizia giudiziaria e quasi 2,2 chilogrammi di droga sequestrata. Sono alcuni dei numeri emersi dal report sull’attività della Polizia Locale di Rimini nei primi cinque mesi del 2025. Dati che testimoniano un lavoro quotidiano svolto per garantire sicurezza urbana e ordine pubblico.



L’attività operativa si articola in diversi ambiti, sotto il coordinamento dei reparti della sicurezza urbana e della polizia giudiziaria, coadiuvati dalle unità cinofile, che sono fondamentali per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e per i controlli di ordine pubblico e sicurezza.

Nel dettaglio, da gennaio a maggio 2025 la Polizia Locale ha controllato 2.353 persone, portando all’arresto di 17 individui e a 31 accompagnamenti in comando per l’identificazione.

In questi primi 5 mesi dell’anno risultano complessivamente 48 le persone fotosegnalate e 21 le perquisizioni effettuate. I sequestri di sostanze stupefacenti sono stati 21, per un peso complessivo di 2.182,38 grammi, confermando il costante impegno sul fronte del contrasto al traffico e alla diffusione di droghe. Un fronte, quello del contrasto allo spaccio, su cui continua l’azione coordinata con le altre forze dell’ordine, soprattutto nei servizi interforze mirati e negli interventi in borghese nelle aree più critiche della città.

"Costante la presenza degli agenti nei luoghi più esposti al degrado e nei punti più sensibili del territorio", sottolinea l'amministrazione comunale.

Nei primi cinque mesi dell’anno sono stati effettuati 152 servizi di controllo nei parchi pubblici e nelle aree verdi, 207 nella zona della stazione ferroviaria e di Borgo Marina – due delle aree più monitorate – e ben 337 servizi di polizia urbana orientati alla prevenzione e alla sicurezza. Attività di controllo diversificate, spesso eseguite in successione in un unico turno di lavoro con lo spostamento della pattuglia da una zona all’altra. Come anche nel caso dei 42 servizi specifici per il monitoraggio della presenza di persone senza fissa dimora, che hanno portato a 12 allontanamenti in applicazione della normativa vigente.

Nei primi cinque mesi del 2025 sono state accertate 16 violazioni ai regolamenti comunali, 17 denunce o querele trasmesse all’Autorità giudiziaria (ai sensi degli artt. 333–336 c.p.p.) e 68 sanzioni amministrative per uso personale di stupefacenti (secondo l’art. 75 del DPR 309/90). Sono invece 17 le denunce a piede libero per spaccio (art. 73), mentre complessivamente le denunce in stato di libertà ammontano a 65.

Un altro asse centrale dell’attività riguarda la verifica degli edifici abbandonati e delle aree sensibili. In tutto, sono stati effettuati 133 controlli su edifici o stabili in stato di degrado, con 9 sgomberi da immobili occupati abusivamente. In otto casi, sono stati riscontrati reati relativi all’invasione di edifici (art. 633 c.p.). Attenzione anche al patrimonio scolastico, con 55 controlli effettuati per la prevenzione delle effrazioni.

Prosegue anche il monitoraggio sulla prostituzione su strada, con 40 controlli svolti da gennaio a maggio (di cui 20 dall’entrata in vigore della nuova ordinanza 2025), e tre invece concentrati sull’attività dei cosiddetti “pallinari”, un tipo di controllo che si amplierà soprattutto nelle prossime settimane, in quanto legato all’affluenza turistica sui viali delle Regine.

Particolarmente incisivo, infine, l’apporto delle unità cinofile, impiegate in 75 servizi complessivi, di cui 36 congiunti con altre forze di polizia e 39 mirati ad attività antidroga e di ordine pubblico. Un supporto strategico che, grazie ai cani addestrati, consente un’azione più rapida e incisiva nei contesti più problematici.