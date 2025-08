Borgo Marina si anima: al via la rassegna teatrale in Piazza Ferrari

Non solo spettacolo e cultura, due serate per discutere anche della rigenerazione del quartiere

Prende il via questa sera, mercoledì 6 agosto, "Innamorati di Borgo Marina!", la rassegna di teatro di strada che animerà Piazza Ferrari nelle serate del 6 e 27 agosto, dalle 20.30 alle 23.30, con ingresso libero.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto regionale "Borgo Marina Si-Cura", frutto dell'accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini per la riqualificazione di questa area strategica della città.

Il progetto "Borgo Marina Si-Cura" prevede interventi integrati per riqualificare e mettere in sicurezza Piazza Ferrari con nuova illuminazione e videosorveglianza, restituendo alla città uno spazio fruibile per le famiglie e animando un'area che altrimenti potrebbe diventare luogo di degrado. L'iniziativa include anche il servizio di street tutor per la vigilanza del territorio e si concentra su questo quartiere strategico che funge da cerniera tra la stazione ferroviaria e il centro storico.

La rassegna teatrale rappresenta la componente culturale del progetto di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di valorizzare Borgo Marina, attualmente poco frequentato dal grande pubblico, attraverso spettacoli dedicati a famiglie, bambini e turisti. Durante ciascuna serata il pubblico potrà assistere a quattro spettacoli differenti: mercoledì 6 agosto "La piazza delle meraviglie" con magicherie, acrobazie e clown, accompagnati da Ganda il rinoceronte per l'animazione itinerante; mercoledì 27 agosto "Tutti al centro" con trampolieri, magie, giocoleria ed equilibrismo. La sicurezza sarà garantita anche da due pattuglie di street tutor composte da tre operatori ciascuna.

L'esperienza sarà arricchita da performance itineranti che guideranno il pubblico fino a Piazza Ferrari e tra le varie postazioni di spettacolo. Artisti provenienti da teatro, danza, musica e arti circensi uniranno il loro talento per contribuire allo sviluppo culturale del territorio, portando nel cuore della città la magia del circo contemporaneo e delle arti performative di strada.

La rassegna di questa sera e quella del 27, sono a cura di Doc-servizi.

A questo percorso culturale si affiancano le attività di ascolto e co-progettazione promosse dalla Fondazione Piano Strategico, che nelle scorse settimane hanno coinvolto residenti, commercianti e frequentatori attraverso interviste, incontri e laboratori partecipativi. Un cammino che intreccia interventi concreti di riqualificazione e momenti di comunità, con l’obiettivo di fare di Piazza Ferrari non solo un luogo da attraversare, ma uno spazio vivo, accogliente e condiviso.