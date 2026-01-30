Boxe a mani nude, Mattia Mengoni e Giuseppe Ferri combattono in casa: l'evento al Flaminio

Di fronte ai due fighter riminesi Alessio Rinaldi, atleta fiorentino soprannominato “The Mexican”, e il milanese Umberto Di Munno

Rimini diventa vetrina degli sport da combattimento. Tra i protagonisti più attesi di King of the Ring 11, sabato 22 febbraio, c’è anche Mattia Mengoni. Il fighter riminese, 32 anni, salirà sul ring al Palasport Flaminio per il suo terzo match dell’anno nella Bare Knuckle Boxing, la boxe a mani nude, disciplina che sta conquistando sempre più spazio nel panorama del fighting italiano.

Per Mengoni sarà un appuntamento speciale: per la prima volta combatterà davanti al pubblico di casa. Un debutto dal forte valore simbolico, che arriva dopo un percorso di preparazione strutturato e multidisciplinare. A seguirlo nel percorso tecnico è il Clan Lonzi di Livorno, riferimento nazionale per la Bare Knuckle Boxing, con il supporto degli allenamenti svolti anche alla Mag Boxing Club di Rimini. La preparazione atletica è stata invece curata da Enrico Sartini del Focus Training Lab e da Alessandro Monti della Kratos di Modena.

Di fronte a lui ci sarà Alessio Rinaldi, atleta fiorentino soprannominato “The Mexican”, portacolori del Team Mexican.

In gara anche il bellariese Giuseppe Ferri, portacolori della Pro Fightin' di Bellaria. Il suo avversario sarà il milanese Umberto Di Munno.

Gli incontri si trasferiscono nel programma di King of the Ring 11, evento che segnerà il debutto ufficiale della Bare Knuckle Boxing targata BTF – Bareknuckle Top Fighters. La manifestazione coinvolgerà circa 100 atleti provenienti da tutta Italia, con la partecipazione anche di fighter internazionali, in particolare dal Brasile, patria storica delle arti marziali e delle Mma. L’evento prenderà il via alle ore 14 con i match dilettantistici e accompagnerà il pubblico per tutta la giornata fino alla serata di Gala, in programma dalle 20.30, con gli incontri professionistici e i nomi di punta del panorama nazionale. L’accesso sarà garantito con un unico biglietto, pensato per offrire un’esperienza sportiva completa e continuativa.