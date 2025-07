Boxe sotto le stelle di Riccione, 10 match animano la serata con 5 atleti di casa sul ring

Il maestro Ivan Cancellieri: "Occasione per i giovani di mettersi in mostra e fare esperienza"

Una bella serata, piena di gente e di passione. La “Boxe sotto le stelle di Riccione”, la riunione pugilistica organizzata dalla Asd Boxe Riccione del maestro Ivan Cancellieri che ha richiamato un gran numero di appassionati, riccionesi e turisti. Ben 20 gli atleti saliti sul ring, che hanno dato vita a 10 match avvincenti. Cinque gli atleti della Asd Boxe Riccione impegnati nella riunione, insieme ad atleti giunti per l’occasione da Taranto, Fasano, Martina Franca, Fano, Cattolica, Carpi e Modena.

“Abbiamo voluto organizzare una riunione dedicata ai giovani per dar loro l’occasione di mettersi in mostra qui a Riccione e soprattutto un’opportunità di fare esperienza – spiega il maestro Ivan Cancellieri -. Sono molto felice che tante società sportive abbiano voluto partecipare con noi a questo evento dando vita a bellissimi match. Anche la cornice di pubblico non è stata da meno. Voglio ringraziare per la grande collaborazione il tecnico Ettore Iobbi, Davide Amaduzzi del ristorante pizzeria Da Quei Matti, uomo di boxe e grande appassionato che ha ospitato l’evento, l’assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola che è stato presente alla serata e l’aspirante tecnico della Boxe Riccione, Giuseppe Cincini per il prezioso supporto. Senza dimenticare due figure fondamentali: l’arbitro Antonio Nardelli e il commissario di riunione, Davide Bruno. Venendo agli incontri, non posso che essere soddisfatto di ciò che hanno fatto vedere i miei ragazzi sul ring; non si sono mai risparmiati ottenendo anche delle bellissime vittorie”.

La vittoria più prestigiosa, impreziosita dal premio per il miglior match della serata, l’ha conquistata Marco Andrea La Torre (Elite 70 kg) contro Pietro Tagliente dell’Authentic Gym Fasano in un bell’incontro molto tecnico con tanti scambi al volto e al corpo. Vittoria anche per Alfonso Izzo (Under19 -65 kg) contro Mattia Tari, sempre dell’Authentic Gym Fasano. Vittoria riccionese anche nell’unico incontro femminile: ad alzare il braccio al cielo è stata Eva Fabbri (Under17 -54 kg) che ha incrociato i guantoni con Giorgia Carpentieri dell’Olympia Carpi. Pareggio invece per Andrea Kume (Under19 -70 kg) con Francesco D’Ippolito della Pugilistica Quero-Chiloiro Taranto. Ha dovuto cedere ai punti Kevin Ramja (Under17 -75 kg) contro Francesco Pio Boccasini, altro rappresentante della società tarantina.