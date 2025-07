Frontale tra una Peugeot e una moto Bmw: il centauro ricoverato in eliambulanza

Il ricovero del motociclista, un 50enne, è avvenuto in codice di massima gravità

Un 50enne è stato ricoverato nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 1 luglio), dopo un incidente stradale avvenuto in via Marano, a Coriano. L'uomo era in sella a una moto Bmw ed è stato ricoverato con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità.

Lo scontro, la cui dinamica è al vaglio della Polizia Locale, è avvenuto con una Peugeot guidata da un coetaneo del centauro: l'auto scendeva dal centro di Coriano, in direzione Rimini, e secondo una prima ricostruzione ha invaso la corsia di marcia opposta, nel momento in cui sopraggiungeva la Bmw. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che dai primi riscontri, cadendo dalla sella, avrebbe battuto il capo sull'asfalto. Durante i rilievi e i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.