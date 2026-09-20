Bravo Tropical: prima vittoria in campionato, battuto l'Oltrepò (0-1)

Decide un gol di Capicchioni su punizione al 45'

Il Tropical Coriano conquista la prima vittoria in campionato grazie all'exploit di Pavia. I rossoblù allenati da Roberto Di Maio superano 1-0 l'Oltrepò grazie a un gol di Capicchioni al 45', bravo a sfruttare un calcio di punizione: Tosi tocca per il centrocampista che batte imparabilmente il portiere avversario. Nel primo tempo da segnalare una grande occasione mancata da Palma e un palo per l'Oltrepò, sempre su punizione. Nella ripresa la squadra ospite ha alzato il forcing, ma il Tropical si è ben difeso, sfiorando lo 0-2 con Scapoli e Palma. Convincente la prestazione dei corianesi e ottime le scelte del tecnico, sammarinese d'adozione, che ha schierato un offensivo 4-2-3-1, con l'under Mancini a fianco di Capicchioni in mediana, l'ex Rimini Mini, Lazzari e Turola a formare il terzetto dei trequartisti alle spalle di Palma. Il Tropical era reduce da due sconfitte consecutive e trova una vittoria che vale davvero doppio. Ora due settimane di stop per gli impegni dei giocatori sammarinesi con la propria nazionale.