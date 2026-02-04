Bruce Ketta inaugura la nuova rassegna comica del Parco degli Artisti di Vergiano

Prende il via il 7 febbraio alle 21.30 la nuova serie di appuntamenti dedicati alla risata

Prende il via il 7 febbraio alle 21.30 al Parco degli Artisti di Vergiano la nuova serie di appuntamenti dedicati alla risata, dal titolo: “Sciok – rassegna comico-teatrale delirante”, condotta da Sergio Casabianca e Matteo Monì, che si alterneranno sul palco nel presentare cabarettisti e attori teatrali provenienti da tutta Italia e già noti anche al grande pubblico.

Gli spettacoli, che si svolgeranno il sabato nel nuovo locale “Marecchia Social Live” (ex Ristorante Notevolo), sono organizzati da Sorridolibero APS, associazione che ha per presidente lo stesso Sergio Casabianca, e serviranno a finanziare i progetti sociali promossi al Parco degli Artisti.

La serata di avvio del 7 febbraio vedrà sul palco l’attore “Bruce Ketta” (Matteo Iuliani), nato a Milano da genitori pugliesi e approdato al cabaret dopo aver vinto vari festival nazionali: dapprima al laboratorio di Zelig e successivamente in tv a Zelig Off, in seguito protagonista di varie trasmissioni tv tra cui Zelig Circus e Zelig Arcimboldi, Colorado, Scorie, Quelli che il calcio e Metropolis Sky. Il personaggio che lo ha fatto conoscere e amare al grande pubblico è il “Postino Pugliese” caratterizzato, oltre che da battute a raffica, dal tormentone: “Guagliò, so’ cambiate le cose”, che ironizza sui luoghi comuni del servizio pubblico. Oltre a lui sarà sul palco anche il cesenate Francesco Gobbi, attore teatrale che racconterà poesie e monologhi di originale comicità in “lingua romagnola”.

Tra i vari cabarettisti e attori che si alterneranno nei sabati successivi di febbraio e di marzo: Enrico Zambianchi, il Duo Torri, Alex De Santis, Giancarlo De Biasi, Alberto Guiducci, Mary Sarnataro, Magico Alivernini, Giusy Venere, Marco Dondarini e Davide Dalfiume, Urbano Moffa, Sterpy e De Pasquale.

Il programma degli spettacoli è disponibile sui canali social del Parco degli Artisti e del Marecchia Social Live.