Brutta caduta in bici per un'escursionista: traumi a spalla e braccio

I fatti avvenuti nell'Appennino, la donna era insieme al marito

Incidente in bici per una 32enne turista, originaria della Provincia di Udine, che questa mattina (sabato 16 agosto) era partita dalla località Cancellino, assieme al marito, per un'escursione nella foresta della Lama, comune di Bagno di Romagna. Arrivati nelle vicinanze di Pian della Saporita la donna è caduta rovinosamente a terra riportando un trauma alla spalla e al braccio. Immediatamente il marito ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Sul posto sono stati inviati la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco e l’ambulanza di San Piero in Bagno. La donna è stata raggiunta da due tecnici del Cnsas che, dopo averla valutata, le hanno immobilizzato la spalla. Successivamente è stata caricata sul mezzo fuoristrada e accompagnata all’ambulanza che l’ha trasferita all’Ospedale di Cesena in codice di media gravità.