Buche come "crateri", i residenti di via San Lorenzo in Correggiano: "Tanti incidenti"

I residenti lamentano una situazione di criticità in una strada comunale: "Degrado e pericolosità"

I residenti di via San Lorenzo in Correggiano segnalano una situazione di "grave e protratta criticità" legata allo stato di una strada di proprietà del Comune di Rimini, che versa da tempo in condizioni di "evidente degrado e pericolosità".

I residenti riferiscono di aver segnalato la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da circa un anno, senza ottenere riscontri concreti. Nella fattispecie, evidenziano, "la carreggiata è fortemente dissestata, caratterizzata da buche profonde, avvallamenti e tratti sconnessi che rendono pericolosa la circolazione. La mancata manutenzione della vegetazione, con piante e rami che limitano la visuale, contribuisce ad aggravare ulteriormente il rischio. In caso di pioggia, la strada si trasforma in un percorso fangoso e scivoloso, di fatto difficilmente percorribile".

La situazione, lamentano, ha prodotto già incidenti, danni ai veicoli e cadute di pedoni e ciclisti. Gli ultimi due incidenti sono avvenuti venerdì mattina (30 gennaio). Le condizioni della strada incidono in modo diretto sulla vita dei residenti, molti dei quali riferiscono di non riuscire più a uscire di casa in sicurezza.

"Il protrarsi del mancato intervento non è più accettabile. Si rende necessario un intervento immediato e non più rinviabile, volto a garantire la sicurezza della viabilità e la tutela dell’incolumità pubblica, al fine di prevenire il verificarsi di eventi di maggiore gravità", evidenziano i residenti.