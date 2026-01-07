Buche in strada, rami pendenti e il sale anti ghiaccio: a Riccione personale di Geat al lavoro

Il territorio riccionese resterà sotto costante monitoraggio nelle prossime ore

A seguito della nevicata di ieri (6 gennaio), gli interventi di Geat a Riccione sono proseguiti senza interruzione a partire dalle 6 di questa mattina (7 gennaio) con operazioni di spargimento del sale su tutte le principali arterie stradali del territorio.

Le attività hanno interessato in particolare la Statale 16, le strade in pendenza, i parcheggi adiacenti alle scuole, oggi regolarmente aperte, e alle palestre, al fine di agevolare il passaggio in sicurezza di veicoli e pedoni.

Gli operatori di Geat sono inoltre intervenuti per la chiusura delle buche formatesi sull’asfalto a causa della neve e delle basse temperature, nonché per il taglio e la rimozione dei rami pendenti o spezzati delle alberature, prevenendo possibili situazioni di pericolo. Le operazioni di salatura proseguiranno per tutta la giornata per limitare possibili disagi.

Questi interventi fanno seguito al lavoro dei quattro spazzaneve, già operativi dalle prime ore del mattino di martedì 6 gennaio, in occasione della nevicata che ha interessato l’intera Romagna, compresa la fascia costiera, con l’obiettivo di ridurre al massimo i disagi alla sicurezza e alla viabilità.

Il territorio resterà sotto costante monitoraggio nelle prossime ore per assicurare condizioni di sicurezza adeguate e consentire, se necessario, il proseguimento degli interventi.