Bulega grande favorito: lo spettacolo della Superbike arriva al Misano World Circuit

Negli ultimi dieci anni a Misano World Circuit il numero di spettatori è cresciuto di oltre il 20%

Misano World Circuit è pronto ad ospitare per la trentatreesima volta il Campionato del Mondo Motul Fim Superbike. L’appuntamento è per questo fine settimana con l’Emilia-Romagna Round, prova che anche quest’anno segnerà il giro di boa della stagione e che rinnova il solido legame tra la Superbike e la Motor Valley, territorio simbolo della passione per i motori, dell’innovazione e dell’eccellenza industriale.

Il weekend di Misano avrà inoltre un significato speciale per i tanti piloti che risiedono nella Riders’ Land chiamati a disputare il round di casa davanti al pubblico delle grandi occasioni, in un contesto che si preannuncia ricco di spettacolo sia in pista che fuori. Ad arricchire ulteriormente il programma sarà il quarto round stagionale del Fim Women’s Circuit Racing World Championship (WorldWcr), che torna per la seconda volta sul tracciato romagnolo.

Quello tra l’Emilia-Romagna Round e il FIM World Superbike World Championship è un rapporto consolidato e di successo: delle 39 edizioni del campionato disputate dal 1986 ad oggi, Misano World Circuit ne ha disputate 33, dietro ai soli circuiti di Phillip Island e Assen. Non solo: la tappa che va in scena al “Marco Simoncelli” è anche quella che da diversi anni fa registrare il maggior numero di presenze di pubblico (76.063 gli spettatori della passata edizione) e la più alta audience televisiva con una media di circa 10 milioni di spettatori.

Importante anche la ricaduta sul territorio, con oltre 154.000 presenze turistiche generate dall’evento ed un indotto economico che supera i 28 milioni di euro.

Negli ultimi dieci anni a Misano World Circuit il numero di spettatori è cresciuto di oltre il 20% grazie anche ai contenuti che si sono aggiunti all’interno dell’impianto, come la Mwc Square e le sue proposte commerciali.

L’evento gode del fondamentale sostegno della Regione Emilia-Romagna e, proprio nella sede dell’amministrazione regionale, sono stati presentati questa mattina (mercoledì 10 giugno) i contenuti del weekend alla presenza delle istituzioni politiche e sportive dei piloti che saranno protagonisti in pista nel fine settimana.

Le dichiarazioni

Roberta Frisoni, Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna: “L’Emilia-Romagna Round rappresenta molto più di una grande manifestazione sportiva. È uno degli appuntamenti che meglio raccontano l’identità della nostra Motor Valley e che confermano il ruolo della nostra regione come capitale mondiale dei motori, contribuendo al tempo stesso a generare valore per il turismo, l’economia e l’attrattività dell’intero territorio. La presenza del Mondiale Superbike a Misano da oltre trent’anni testimonia la solidità di un rapporto costruito nel tempo e la credibilità che questa terra ha saputo conquistare sulla scena internazionale. Ogni anno questo appuntamento rinnova un legame profondo tra il campionato e una regione che ha fatto dei motori una parte importante della propria identità. Un legame alimentato dalla passione di migliaia di persone, dalla qualità delle strutture, dalla capacità organizzativa e da una tradizione che continua a evolversi e a guardare al futuro. È anche questa combinazione di passione, competenze e innovazione che consente all’Emilia-Romagna di essere riconosciuta nel mondo come uno dei luoghi simbolo del motorsport”.

Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico: “Il Campionato del Mondo Superbike rappresenta un patrimonio sportivo, turistico ed economico per Misano Adriatico e per l'intero territorio. Il WorldSBK è un evento capace di richiamare migliaia di appassionati da tutta Italia e dall'estero, generando importanti ricadute per il sistema dell'accoglienza e promuovendo nel mondo l'immagine di Misano e della Riviera romagnola. Grazie alla collaborazione con Misano World Circuit, Regione Emilia-Romagna, istituzioni e operatori del territorio, siamo pronti a vivere un altro grande weekend di sport e spettacolo, nel segno della passione per i motori che da sempre caratterizza la nostra comunità”.

Giovanni Copioli, Presidente Fmi "La Superbike torna al Misano World Circuit e l'attesa è sicuramente molto alta visti gli ottimi risultati di piloti e team italiani. Mi riferisco in particolare a Nicolò Bulega e alla Ducati, che guidano il campionato grazie a un’incredibile successione di vittorie ininterrotte, ma anche a tutti i nostri protagonisti che rendono questa serie avvincente sia nella classe regina che nelle altre categorie. Misano sarà teatro di un round sicuramente spettacolare e ricco di passione e sono felice che l'evento sia stato presentato presso la sede della Regione Emilia-Romagna, con la quale abbiamo stretto un accordo che tocca anche questo circuito. Ora non resta che lasciare la parola alla pista, perché mancano solo pochi giorni a una gara che ci regalerà grandi emozioni”.

Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica Spa: “Ringrazio la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Misano Adriatico e la Fmi per il sostegno e la condivisione del percorso di sviluppo che stiamo portando avanti al Misano World Circuit. Veniamo da anni di importanti investimenti e stiamo continuando a migliorare infrastrutture, servizi e accoglienza con interventi che interessano l’area paddock, la Mwc Square e le tecnologie a supporto dell’organizzazione degli eventi. Oggi siamo un grande parco del motorsport, capace di valorizzare ogni manifestazione grazie a una forte sinergia con il territorio. La Superbike rappresenta, insieme alla MotoGP, una parte fondamentale della nostra storia e continua a essere un appuntamento strategico per la promozione della Motor Valley e della Riviera romagnola nel mondo”.

Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit: “Quello tra Misano World Circuit e WorldSbk, che ospitiamo dal 1991, è un legame che si rafforza di anno in anno. La forza dell’evento è l’esperienza immersiva che viene offerta al pubblico e che a Misano World Circuit viene ulteriormente valorizzata dalla polifunzionalità della struttura che, negli ultimi anni, si è arricchita con la Mwc Square e i suoi servizi, il Res Tech Simulation Center e due campi da padel che saranno presto completati con spogliatoi e zona lounge. Grazie alla presenza del Centro Tecnico Federale della Fmi e della sede dell’Its Maker Academy che andremo ad inaugurare ufficialmente sabato, il circuito è diventato anche luogo in cui si formano i piloti del futuro e competenze meccaniche specializzate. Gli investimenti operati non hanno tralasciato la costante ricerca della sostenibilità, come dimostra la certificazione ISO20121 e i numerosi riconoscimenti ottenuti negli anni”.

Stefano Pacchioli, Coo & Executive Board Member Dorna Wsbk Organization Srl: “La crescita del WorldSBK è il risultato di un percorso condiviso, guidato da una visione chiara e da un impegno costante nel rafforzare identità e valore del campionato, all’interno del quale Misano rappresenta molto più di una tappa: è un punto di riferimento, simbolo dell’evoluzione del WorldSbk attraverso un dialogo continuo, fondato sugli stessi valori e su una visione strategica condivisa, che rafforza nel tempo la solidità e la credibilità del cammino intrapreso"

Nicolò Bulega, pilota Aruba.it Racing – Ducati: “Arrivo al round di Misano con sensazioni positive. Stiamo andando molto bene, abbiamo ottenuto tante vittorie di fila. Arrivare con questa forma e questo feeling alla gara di casa ci dà una bella carica per fare bene anche qui. Il ricordo più bello che mi lega a questa pista? La vittoria ottenuta in Supersport nel 2023. Mi auguro di aggiornare al più presto questa statistica anche in Superbike”.