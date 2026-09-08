Bulega tra gli ospiti degli eventi della Cattolica Ride Week: anche "la Regina" celebra la Motogp a Misano

venerdì il talk show in piazza con i piloti della MotoGP, sabato la puntata live del Podcast Mig Babol. Per tutto il weekend esposizione delle showbike ufficiali

È tutto pronto per la Cattolica Ride Week 2026. In occasione del Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall’11 al 13 settembre 2026 al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Cattolica si trasforma in una città-paddock con le star della MotoGP sul palco di Piazza giardini de Amicis e le showbike ufficiali esposte in una esclusiva griglia di partenza in via Fiume.

Il format, ideato da Wrs e promosso dal Comune di Cattolica, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, dà la possibilità ai fan di incontrare i protagonisti del motomondiale anche fuori dal circuito e di ammirare da vicino i prototipi di MotoGP, Moto2 e Moto3. Da quest’anno Cattolica Ride Week entra a far parte degli eventi ufficiali di The Riders Land Experience e diventa progetto diffuso con eventi live ed experience per tutti, grandi e piccoli. Un vero e proprio festival che unisce motorsport, musica, spettacolo e territorio. Questa mattina (8 settembre), evento e ospiti sono stati presentati nel corso della conferenza stampa a palazzo del Turismo di Cattolica, dall'Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci, dal Ceo di Wrs Nicolas Zaoli e dall'Ad del Misano World Circuit Andrea Albani.

Il cuore della manifestazione è il palco nel centro della città, nella nuova Piazza giardini De Amicis. Venerdì 11 settembre, a partire dalle 19:30 l’evento si anima con la Riders Talk. Sul palco, insieme a Rosario Triolo, Mattia Pasini - voci di Sky Sport MotoGP, media partner dell’evento – e Andrea Migno, si alterneranno piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3. Tra gli ospiti confermati Nicolò Bulega, Izan Guevara, Alberto Fernandez, Michele Pirro, Celestino Vietti, Luca Lunetta, Paolo Simoncelli, Gino Borsoi, Luca Boscoscuro e tanti altri. A seguire spettacolo musicale con il DJ set di Matteo Luvo e Marco Melandri, ex Campione del Mondo di motoclismo.

Sabato 12 settembre, a partire dalle 20:30, sempre sul palco di Piazza giardini de Amicis va in scena una puntata live di Mig Babol, il podcast che accoglie piloti, tecnici, giornalisti e addetti ai lavori del mondo delle moto. Ospite di Andrea “Mig” Migno, con Rosario Triolo come co-host di eccezione, sarà Carlo Pernat, direttore sportivo e manager, memoria storica delle due ruote che ha accompagnato la crescita di alcuni dei più grandi talenti del Motomondiale, tra cui Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi e Marco Simoncelli. Pernat condividerà con il pubblico aneddoti, dietro le quinte e strategie di mercato. La serata si concluderà con concerto e DJ set.

Una delle attrazioni centrali della Cattolica Ride Week è la MotoGP Grid: una vera e propria griglia di partenza, allestita in via Fiume dove il pubblico potrà vedere e fotografare le Show Bike ufficiali delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Grazie a ruote “Ruote da Sogno” si potranno ammirare anche le moto del passato, gioielli che hanno fatto la storia delle due ruote.

Da quest’anno la Cattolica Ride Week si trasforma anche in una experience su due ruote. In Piazza Primo Maggio, grazie alla collaborazione di Ducati Rimini e di Key to Win (KTW) si potranno prenotare delle sessioni di guida gratuite per tour attraverso i luoghi più suggestivi della Valconca e della Riviera Per i più piccoli, invece, nasce l’area Moto Kids, con una scuola minimoto dove apprendere le prime nozioni sulle due ruote. Per chi ama il gaming, infine, le postazioni con i simulatori professionali by Res Tech danno la possibilità a tutti di cimentarsi alla guida virtuale sul tracciato del Marco Simoncelli World Circuit.