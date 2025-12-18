Bulli della scuola picchiano 13enne sull'autobus: ragazzino in ospedale, il padre denuncia

Ad agire una ragazzina e un ragazzino

Un 13enne riminese è stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale di Rimini con 10 giorni di prognosi, dopo essere stato picchiato sull'autobus da un altro ragazzino e da una ragazzina. A raccontare sulle colonne del Resto del Carlino i fatti, avvenuti circa una settimana fa, è il padre dell'aggredito, che si è già recato dai Carabinieri, in attesa di formalizzare la denuncia vera e propria. Secondo quanto raccontato dal genitore, a essere stato preso di mira dalla ragazzina è stato un altro piccolo studente; il 13enne è intervenuto in sua difesa e in tutta risposta è stato aggredito. La ragazzina, a cui ha dato manforte un altro giovane studente, ha preso il 13enne per i capelli, poi sono stati sferrati dei calci alla testa della vittima. Il padre sostiene che nessuno sia intervenuto. L'autista ha fermato l'autobus e gli aggressori sarebbero scappati via, mentre il 13enne è finito al pronto soccorso con percosse, trauma cranico non commotivo e trauma oculare destro. Con la denuncia, partiranno le attività degli inquirenti: gli aggressori saranno individuati attraverso le telecamere interne dell'autobus. Il padre è perentorio sull'accaduto: "Da quanto ci viene detto, su quella linea non è l’unico episodio di bullismo. Anche negli ultimi giorni ci sarebbero studenti che preferiscono farsi venire a prendere a scuola piuttosto che incrociare alcuni coetanei sul bus", le parole riportare dal Resto del Carlino.

