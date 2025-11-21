Buon compleanno Gianni: a Rimini una cena solidale nel ricordo del presidente Indino

A 10 mesi dalla sua scomparsa, moglie e figli hanno voluto dedicargli una serata benefica nel giorno del suo compleanno

Lunedì 15 dicembre, in occasione del compleanno di Gianni Indino scomparso lo scorso febbraio, la moglie Anna e i figli Valentina e Federico hanno organizzato una grande cena-spettacolo per ricordarlo con affetto, condivisione e solidarietà. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza ad AROP Odv – Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, realtà che da anni sostiene i bambini e le famiglie impegnate nella lotta contro le malattie oncoematologiche.

L’evento si terrà al Frontemare di Rimini, con inizio alle ore 20,30 e sarà condotto da Patrizia Deitos. Special guest della serata due grandi amici del mondo dello spettacolo, Gigi Vigliani e Samuel il Ventriloquo, per un appuntamento che unisce show, musica ed emozione.

Sarà una serata di festa, aperta a tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Gianni Indino nella sua lunga e intensa vita professionale e umana: conduttore radiofonico, popolare dj, cantante, presentatore televisivo, agente di commercio e poi imprenditore della notte. Una figura trascinante e appassionata che ha saputo mettere la propria energia al servizio della comunità e dei colleghi, come presidente provinciale e regionale del SILB-Fipe, come presidente della Confcommercio della provincia di Rimini, e infine del Centro Agro Alimentare Riminese.

La figlia Valentina spiega: “Festeggeremo con una bella festa il compleanno di papà, quello che avrebbe voluto fare l’anno scorso per i suoi 70 anni, ma che gli impegni istituzionali di quel periodo non gli hanno permesso. Sarà una festa simbolica, per fare del bene utilizzando il suo nome e avviando un circolo virtuoso di affetto. Sarà un brindisi per papà, in modo da diffondere i suoi valori, che sono sempre stati generosità e amore. Un brindisi insieme, tra amici, ma soprattutto una festa: se bruceranno gli occhi sarà per la felicità di fare del bene”.

La famiglia invita amici, colleghi e tutti coloro che hanno condiviso un pezzo di strada con Gianni a partecipare a questo momento di ricordo e di energia positiva, proprio come lui avrebbe voluto.

Cena e ingresso: 30 euro. Prenotazioni direttamente al Frontemare: 0541/478242.