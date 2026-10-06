Buon compleanno Ivan, il cantautore rock che ha raccontato l’anima della provincia

Il 6 ottobre 1945 nasceva Ivan Graziani: Teramo gli diede i natali, mentre Novafeltria fu il luogo in cui visse con la moglie Anna.

Il 6 ottobre 1945 nasceva a Teramo Ivan Graziani, cantautore, chitarrista e artista straordinario, capace di lasciare un segno indelebile nella musica italiana. Oggi avrebbe compiuto 81 anni. La sua storia personale e artistica è legata anche a Novafeltria, nell'entroterra riminese, dove ha vissuto insieme alla moglie Anna e ai figli Tommy e Filippo. Un legame che il territorio continua a custodire e celebrare: ogni estate, infatti, Novafeltria dedica a Graziani la manifestazione “Maledette Malelingue”, appuntamento che ne mantiene viva la memoria e ne celebra l'eredità musicale. Ivan Graziani è stato un artista unico e difficile da racchiudere in una sola definizione. Chitarrista e cantante, ma anche abile disegnatore e scrittore, ha saputo esprimere in forme diverse il proprio irrefrenabile estro creativo. Cantautore rock dalla forte personalità, Graziani ha raccontato la vita di provincia, le sue contraddizioni, i suoi personaggi e le sue bellezze con uno sguardo originale e una sensibilità fuori dal comune. Le sue canzoni sono diventate piccoli affreschi di un'Italia quotidiana, fatta di storie, sentimenti e situazioni nelle quali ancora oggi è possibile riconoscersi. La sua straordinaria carriera iniziò con il gruppo l'Anonima Sound, per poi proseguire verso i grandi successi che lo avrebbero fatto conoscere e amare dal pubblico italiano. Nel suo percorso artistico ebbe modo di collaborare con protagonisti assoluti della musica italiana, tra cui Lucio Battisti, Antonello Venditti e Renato Zero. Ma Ivan Graziani non fu soltanto un musicista. La sua creatività attraversò diverse forme d'arte, dal disegno alla scrittura, sempre accompagnata da quella curiosità e da quella voglia di raccontare che rappresentavano una parte fondamentale della sua personalità. Ivan ci ha lasciati il 1° gennaio 1997, ma la sua voce e le sue canzoni continuano a vivere. E il suo ricordo rimane particolarmente forte anche a Novafeltria, dove ogni anno la sua musica torna protagonista e dove il territorio continua a rendergli omaggio. Oggi, nel giorno del suo compleanno, il modo più bello per ricordarlo è forse proprio quello di riascoltare le sue canzoni e lasciarsi trasportare ancora una volta dalle sue storie. Buon compleanno, Ivan.