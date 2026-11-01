Calcio Eccellenza B Buon punto per il Novafeltria: Filippo Mancini raggiunge il Sanpaimola (1-1)

Dopo due vittorie, un buon pari per i ragazzi di Massimo Mancini su un campo particolarmente ostico

Sanpaimola - Novafeltria 1-1

SANPAIMOLA: Cortesi, Guidi (16' st Kaluseviko), Venturelli (16' st Fiori), Ferretti, Di Mauro (16' st Alberani), Cortesi, Filippi, Gramellini, Montuschi (6' st El Ghazali), Taroni, Conde (6' st Bugani). A disp.: Mordenti, Cenni, Morini. All.: Sintini.

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra, Carbonara, Giannini (12' st Nucci), Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (39' st Cobo), Giacomini, Mancini, Parma (20' st Rama). A disp.: Grazia, Galli, Ferrari, Camara, Magnani. All.: M.Mancini.

ARBITRO: Romini di Ravenna.

RETI: 5' st Guidi, 8' st Mancini.

AMMONITI: Conde, Ferretti, Gramellini, El Ghazali, Giannini, Rama.

ESPULSO: 39' st F.Mancini

CONSELICE Novafeltria indenne sul difficile campo della Sanpaimola, ma peserà sulla prossima gara il rosso a Filippo Mancini, oggi alla terza rete consecutiva, reti che hanno portato 7 punti in 3 gare. Primo tempo equilibrato, poi a inizio ripresa Guidi risolve una mischia, battendo Balducci. Immediata reazione del Novafeltria: al 53' azione manovrata che porta Filippo Mancini al tiro vincente in diagonale. Il Sanpaimola replica al 58' con Bugani, Balducci in uscita respinge. Al 60' Cortesi si distende abilmente sul tiro da fuori area di Castellani: deviazione decisiva. All'81' è Giacobbi dai 30 metri a cercare il jolly, tiro alto. Il Novafeltria rimane in dieci per un'espressione blasfema di Filippo Mancini. La superiorità numerica ravviva la squadra locale, che sfiora il raddoppio in due occasioni. All'89' Balducci è bravo a ribattere la sforbiciata di Bugani. Nel recupero Filippi pennella sul secondo palo per Gramellini, che grazia il portiere, calciando fuori.

Classifica

Rimini 30, Castenaso 24, Imolese e Savignanese 21, Valsanterno, Massa Lombarda 19; Sanpaimola 17, Fratta Terme e Comacchiese 16, Sammaurese e Novafeltria 15, Russi e Medicina Fossatone 12; Pietracuta 11, Osteria Grande 6; Santarcangelo 3, Futball Cava Ronco Forlì 2, San Marino -2 (Sammaurese 5 punti di penalizzazione, San Marino 4).