Ca’ Santino verso i 30 anni, presentato il piano di ampliamento dei servizi residenziali

A Montefiore Conca un incontro per raccontare l’attività della cooperativa sociale e riflettere su disabilità, autonomia, progetto di vita e “dopo di noi”

Questa mattina, nella sede di Montefiore Conca, si è tenuto un incontro dal titolo "Verso il Trentennale", che segna l’inizio del percorso di avvicinamento al trentennale di attività della cooperativa sociale Ca' Santino a fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Un'occasione per raccontare la vita quotidiana di Ca' Santino, i servizi diurni e residenziali, i laboratori, la fattoria sociale, e per condividere con le istituzioni e gli stakeholder del territorio una riflessione sui temi dei servizi per la disabilità, dell’assistenza, dell’autonomia, del progetto di vita e del “dopo di noi”. Nel corso dell’evento è stato presentato il piano di ampliamento dei servizi residenziali, con cui la cooperativa intende dare ulteriore risposta alle esigenze del territorio. Per la Provincia di Rimini era presente il capo di gabinetto Daniele Morelli.