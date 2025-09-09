Altarimini

Caccia vietata sulla ciclabile del Marecchia: c'è l'ordinanza del Comune

Il divieto è in vigore per l'intera stagione venatoria della Regione Emilia-Romagna

09 settembre 2025 16:48
Anche quest'anno il Comune di Verucchio vieta la caccia lungo il "Percorso Storico Naturalistico" che si snoda a destra e sinistra del fiume Marecchia, per il tratto che interessa il territorio comunale. La sindaca Lara Gobbi ha firmato oggi la relativa Ordinanza.

L'obiettivo è garantire la sicurezza di chi utilizza i percorsi naturalistici e ciclopedonali disponendo il divieto di caccia lungo il frequentatissimo percorso ciclo-pedonale.

Il divieto è in vigore per l'intera stagione venatoria della Regione Emilia-Romagna.

Il divieto è in vigore con le seguenti modalità:

  • l'esercizio venatorio, sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei, fatti
    salvi gli appostamenti fissi regolarmente autorizzati dalla Regione, lungo
    il "Percorso Storico Naturalistico" del Fiume Marecchia è Vietato in una fascia
    di larghezza di cinquanta metri a destra ed a sinistra dello stesso, ed in tale
    fascia è inoltre obbligatorio tenere il fucile scarico;

  • nelle zone adiacenti è VIETATO sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi il percorso stesso;

  • è VIETATO attraversare il percorso e/o camminare sullo stesso con fucile
    carico.

