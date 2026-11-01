Cacciatore riminese di 69 anni precipita in una scarpata nel Cesenate: recuperato nella notte

L’incidente a San Martino di Sarsina. L’uomo, ferito e con una sospetta frattura a una costola, è stato soccorso in un bosco e trasportato in ospedale

Un cacciatore di 69 anni, di Rimini, è scivolato in una scarpata a San Martino di Sarsina, nel Cesenate, ed è stato recuperato nella notte. Lo riferisce il Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna, che ha fatto intervenire la stazione Monte Falco. Il recupero, in un bosco e con il buio, è stato portato a temine insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco. I tecnici hanno raggiunto l'uomo, lo hanno valutato e tranquillizzato. Nella caduta ha riportato diverse escoriazioni e una sospetta frattura a una costola. È stato accompagnato fino all'ambulanza, che lo ha portato in ospedale per i controlli del caso.