Calcio RSM: Tre Penne a valanga, prima gioia per l’Academy

Asfaltato il Fiorentino (6-0) prima vittoria per i baby di mister Di Maio contro la Libertas (2-0)

Nella prima uscita del 2026 di Campionato Sammarinese, Tre Penne e San Marino Academy si prendono la scena. Nel ricco programma odierno, con ben cinque partite alle 15:00, la squadra di Bonini affonda il Fiorentino di Costantini – reduce da cinque vittorie consecutive – mentre i Titani di Di Maio battono la Libertas e conquistano la prima vittoria stagionale.

Ad Acquaviva l’unica nota positiva della giornata in casa Fiorentino sono le consegne dei premi relativi ai migliori del mese scorso: Abouzziane ha vinto l’MVP Tim San Marino come miglior giocatore mentre Costantini è stato votato come miglior tecnico aggiudicandosi il premio K-Sport. Il campo invece ha raccontato di un dominio del Tre Penne che al quarto d’ora la sblocca con Filippo Berardi e prima del riposo ecco il raddoppio con l’autorete di Costantini. Nella ripresa piove sul bagnato per il Fiorentino quando Cucchi si vede sventolare il secondo giallo e lascia così i suoi in dieci. Così i Biancoazzurri hanno ancora più terreno per spingere e di lì a poco calano il tris con Tommaso Bartoli – uno dei volti nuovi arrivato nel calciomercato invernale. I cambi di Bonini portano altri frutti con il poker firmato Badalassi e la doppietta di Kamouni. Ad Acquaviva finisce 6-0 per il Tre Penne – al terzo successo di fila e attualmente al terzo posto in solitaria.

Esulta, come detto, anche la San Marino Academy che con una rete per tempo stende la Libertas. Il gol del vantaggio è una perla firmata da Enea Della Balda che al 20’ calcia potente dalla distanza e infila Manzaroli. Il numero dieci dei Titani è poi protagonista anche nel raddoppio nella ripresa – giocata sotto una fitta nebbia – quando da punizione serve Mattia Ciacci che incorna il definitivo 2-0.

Tra le altre gare del pomeriggio, successi anche per Folgore e Faetano, rispettivamente su Cailungo e Murata. La squadra di Lasagni, alla seconda vittoria di fila, ha la meglio di misura sui Rossoverdi grazie alla rete decisiva in avvio di gara (9’) di Miori che sul corner di Sartori salta più in alto di tutti. Più complicato ma sicuramente efficace il successo del Faetano di Sperindio, che interrompe una striscia negativa di tre sconfitte. Dopo la prima frazione a reti bianche, il Murata al 75’ ha la chance di portarsi avanti ma Gashi fallisce un calcio di rigore. Il Faetano ci crede e al 86’ la sblocca con il neoacquisto Giuseppe Elia risolvendo una carambola in area. Il punto esclamativo lo mette poi nel recupero Lenzu che batte Bracconi per il 2-0.

L’unico pareggio del pomeriggio è quello dell’Ezio Conti di Dogana tra Domagnano e Pennarossa. La sfida è equilibrata e si sblocca al 76’ quando Sopranzi fa da sponda in area per il tocco – leggero ma decisivo – di Bonetti. Otto minuti più tardi e il Domagnano deve però registrare l’espulsione di Gozzi per secondo giallo. Il Pennarossa allora ci crede e al novantesimo riesce a pareggiare: cross dalla sinistra di Riccardo Bezzini – neoarrivato in casa biancorossa – in area, Guglielmi intercetta di testa ma la mette nella propria porta. Il difensore giallorosso un minuto più tardi tenta subito il riscatto, andando a centimetri dal nuovo vantaggio. A Dogana finisce però con un punto a testa (1-1).