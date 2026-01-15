Calciomercato, al Cava Ronco il trequartista 2004 Eleonori

Il centrocampista Podo dal Reno passa al Roncofreddo. Murata: il nuovo mister è Antonello Mancini

La FCR Forlì tessera Edoardo Eleonori, trequartista classe 2004, che entra a far parte della prima squadra biancorossa. Classe 2004, alto 1,78 e di piede destro, Eleonori è un giocatore offensivo dotato di buone qualità tecniche e visione di gioco. Cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile del Forlì Football Club, ha esordito nel calcio dei “grandi” nella stagione 2022/2023, debuttando da titolare nel match di Coppa Italia Serie D contro la Correggese.

Nella stessa annata ha realizzato la sua prima rete in Serie D nella sfida contro il Lentigione, chiudendo la stagione con ventisette presenze complessive, un goal e tre assist.

Nella stagione successiva si è trasferito in prestito alla Victor San Marino, dove, a causa di un infortunio, ha collezionato solo sei presenze. Tornato a Forlì, ha fatto parte della rosa che nella stagione 2024/2025 ha conquistato la promozione nei professionisti, scendendo in campo undici volte e mettendo a segno una rete. Rimasto svincolato nella prima parte della stagione in corso, Eleonori ha ora scelto di intraprendere una nuova esperienza con la FCR Forlì, con cui ha già iniziato a lavorare agli ordini dello staff tecnico di mister Mordini.

Nicolò Podo centrocampista classe 1998 ad inizio stagione al Reno si è accasato al Roncofreddo.

Al Murata arriva al posto del tecnico dimissionario Michele Camillini, Antonello Mancini. Classe 1976, Mancini ha esperienza tra Eccellenza e Promozione, con Portuali e Barbara Monserra e già alla Vigor Senigallia. Il Murata si muove anche sul mercato con gli arrivi dei centrocampisti ex Pennarossa Anxhelo Isarj ed ex Folgore Igli Gjyla. Rinforzo anche tra i pali con Francesco Sias, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria.

