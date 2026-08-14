Cade con la bicicletta in un sentiero nel Riminese: interviene l'elisoccorso

I fatti sono avvenuti nel comune di Montescudo Monte Colombo

Un uomo in bicicletta, le cui generalità non sono note, è caduto durante un'escursione in un sentiero, nel comune di Montescudo Monte Colombo. L'allarme, alla centrale del 118, è scattato questa mattina (14 agosto): la macchina dei soccorsi si è attivata, tra personale del 118, soccorso alpino e Vigili del Fuoco. Il biker ferito è stato prima posizionato su una barella, poi trasferito in un punto dell'area in cui è stato possibile attivare l'elicottero con il verricello. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena.